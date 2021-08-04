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Власть

Садыр Жапаров встретится с президентами стран Центральной Азии в Туркменистане

Садыр Жапаров 5-6 августа примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

На встрече лидеры стран региона обсудят вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам планируется принять совместное заявление.

Садыр Жапаров также проведет ряд двусторонних встреч.

Кроме того, в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии кыргызская делегация примет участие в работе экономического форума государств-участников, форума женщин-лидеров стран региона, а также в выставках товаров национального производства и национальных блюд Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203088/
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