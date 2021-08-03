Садыр Жапаров поздравил Акжола Махмудова с серебром Олимпиады-2020

Садыр Жапаров в телефонном разговоре поздравил члена национальной сборной Кыргызстана, борца греко-римского стиля Акжола Махмудова с серебряной медалью на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«От всего сердца поздравляю с этим значительным достижением, ставшим результатом твоего упорного многолетнего труда и таланта. Ты еще молод и в следующий раз непременно выиграешь золотую медаль. Ты сегодня доказал, что являешься потомком великого Манаса — не каждому суждено добиться серебряной медали на Олимпиаде. Такие достижения не часто случались в истории отечественного спорта, поэтому они чрезвычайно важны и ценны для всех кыргызстанцев. Миллионы наших соотечественников, затаив дыхание, следили за схватками, искренне болели и переживали. Мы ждем наших спортсменов на родной земле и желаем благополучного возвращения на родину», — процитировала слова главы государства пресс-служба.

Напомним, борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов сегодня завоевал серебро Олимпиады в Токио. Он проиграл Тамашу Леринцу (Венгрия) со счетом 1:2. Ранее кыргызстанец победил спортсменов из Туниса (11:0), Азербайджана (9:1) и Армении (6:2).

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Завтра за золото она сразится с чемпионкой Азии 2020 года японкой Юкако Каваи.

Мээрим Жуманазарова завоевала бронзу на Играх в Токио.