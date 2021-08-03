В Кыргызстан прибудут еще 24 учителя русского языка

В Кыргызстан прибудут учителя русского языка. Об этом стало известно на совещании глав образовательных ведомств СНГ, где обсуждались перспективы сотрудничества.

Уточняется, что встреча организована по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова. Участие в ней приняли также министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев, министр образования и науки Таджикистана Сайдали Имомзода, министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

Были обсуждены возможности развития гуманитарных проектов, направленных на поддержку изучения и преподавания русского языка, а также повышение качества образования на русском языке.

«Наши государства связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и общая история. И мы, как министры просвещения, образования, отвечаем за молодое поколение, за сохранение преемственности культурных традиций и дружбы наших народов. В этом контексте важной является деятельность по созданию единого образовательного пространства, сохранению гуманитарных связей между народами», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Он отметил успешную реализацию проектов по созданию совместной образовательной инфраструктуры за рубежом. Ожидается, что около 15 тысяч детей получат доступ к образованию современного уровня.

Реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания на русском языке продолжат также Россия и Узбекистан.

Кыргызская сторона заявила, что заинтересована в расширении проекта по направлению российских учителей в местные школы. По словам Сергея Кравцова, Россия готова направить дополнительно еще 24 педагога-предметника и таким образом увеличить общее число учителей, преподающих в кыргызских школах, до 54 человек.

В целом, как заявлено, более 150 учителей русского языка, литературы, математики и других общеобразовательных предметов преподают в школах Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Монголии и Вьетнама.