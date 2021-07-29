В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене

Правоохранительные органы страны оказывают давление на народных дружинников, помогающих охранять кыргызско-таджикскую границу. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Карамат Орозова.

По ее словам, УВД начало вызывать на допрос представителей народной дружины.

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«У самих не хватает сил и средств охранять границу. А тех, кто помогает, давите, вызываете на допрос. Сейчас началось давление на дружинников. Почему ломаете молодых патриотов? Раньше жителей Кок-Таша вызывали на допрос. После мужчин начали давить и на женщин», — сказала Карамат Орозова.

Заместитель министра Октябрь Урмамбетов заявил, что не в курсе допросов жителей Баткена.

Напомним, 26 июля УВД Баткена вызвало на допрос 13 членов ДНД жителей села Ак-Татыр Баткенского района, которые последнее три месяца ведут патрулирование на приграничных участках против контрабандного груза.