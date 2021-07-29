В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене

Правоохранительные органы страны оказывают давление на народных дружинников, помогающих охранять кыргызско-таджикскую границу. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Карамат Орозова.
По ее словам, УВД начало вызывать на допрос представителей народной дружины.
Заместитель министра Октябрь Урмамбетов заявил, что не в курсе допросов жителей Баткена.
Напомним, 26 июля УВД Баткена вызвало на допрос 13 членов ДНД жителей села Ак-Татыр Баткенского района, которые последнее три месяца ведут патрулирование на приграничных участках против контрабандного груза.