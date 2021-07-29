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Власть

Россия пообещала Таджикистану безвозмездные поставки вооружения

Россия окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность страны будет под угрозой в связи с событиями в соседнем Афганистане, пообещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает Interfax.

По его словам, Москва безвозмездно оснастит таджикскую армию оружием и техникой.

«Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана», — сообщил Шойгу.

201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии.

Сергей Шойгу

Глава Минобороны добавил, что российские военные помогают Таджикистану также в подготовке квалифицированных военных. Офицеров готовят в специализированных российских вузах и на 201-й российской военной базе в Таджикистане.

Шойгу подчеркнул, что в настоящее время российские военные фиксируют активные перемещения боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию.

«Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе из Сирии, Ливии игиловские подразделения. Причем в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьезную организованность этих передвижений», — отметил Шойгу.

Напомним, в начале июля Таджикистан обратился к государствам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в охране границы с Афганистаном. Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией.

Конфликт в Афганистане разгорается одновременно с выводом из страны военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября.

Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находится примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном. В целом ее протяженность — более 1 тысячи 350 километров. В Душанбе ожидают наплыва беженцев и уже начали обеспечивать кровом и продуктами питания прибывающих в страну.

201-я российская военная база была сформирована в 2004-м и дислоцирована в Душанбе, Кулябе и Бохтаре в Таджикистане. Ее присутствие продлено до 2042 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202491/
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