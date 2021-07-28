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Власть

Парламент в третьем чтении принял закон о пограничных уполномоченных

Парламент в третьем чтении одобрил законопроект о пограничных уполномоченных. Решение принято на сегодняшнем заседании большинством голосов.

Пограничные уполномоченные по этому документу призваны оказывать помощь Пограничной службе, информируя ее о происходящих инцидентах.

Авторы поправок предлагают расширить права пограничных уполномоченных, в том числе дать им возможность пройти учебу и военную подготовку согласно специальному плану, выдать и позволить применять стрелковое оружие. Рассматривается также предоставление гарантии на страхование жизни и здоровья пограничных уполномоченных наравне с военнослужащими Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202459/
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