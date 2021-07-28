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Власть

Итоги выборов. ЦИК обжалует решение суда по партии «Биздин Кыргызстан»

ЦИК обжалует решение административного суда Бишкека по партии «Биздин Кыргызстан». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, решение Центризбиркома об отмене регистрации списка кандидатов и аннулировании голосов избирателей было принято на основании поступивших жалоб.

«Мы считаем, что приняли правильное решение, поэтому подаем апелляционную жалобу», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, по итогам повторных выборов депутатов местных кенешей в южной столице политорганизация получила 15 мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202439/
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