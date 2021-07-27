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Власть

Президент принял зампредседателя Совбеза Таалатбека Масадыкова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Во встрече также участвовали руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и его заместители.

Садыр Жапаров отметил, что назначение Таалатбека Масадыкова на столь ответственную должность обусловлено его компетентностью в вопросах внешней политики, региональной безопасности и делается для укрепления роли Совета безопасности и повышения эффективности данного органа. 

Президент акцентировал внимание на том, что одной из основных задач заместителя председателя Совбеза будет формирование предложений по определению основных направлений внешней политики в области обеспечения национальной безопасности, защиты национальных интересов, прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз национальной безопасности, выработке мер, направленных на их предотвращение и нейтрализацию. 

Вместе с тем он заметил важность обеспечения эффективной организации взаимодействия Совета безопасности с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, международными и иными организациями. 

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан выступает за расширение равноправного и многостороннего сотрудничества, направленного на снижение глобальной напряженности и укрепление международной безопасности. 

В свою очередь Таалатбек Масадыков заявил, что сейчас вопросы национальной безопасности страны весьма актуальны с учетом ситуации в Центральноазиатском регионе в целом. Он акцентировал особое внимание на том, что готов максимально применять в работе все свои знания и многолетний международный опыт в вопросах региональной безопасности.

Обращаясь к своим коллегам, Таалатбек Масадыков отметил, что готов к открытому сотрудничеству и эффективной работе ради развития страны и благополучия ее граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202271/
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