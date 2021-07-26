Депутатам парламента снова разрешено объединяться в группы

Депутаты обсуждают ряд законопроектов, касающихся деятельности Жогорку Кенеша, чтобы привести их в соответствие с новой Конституцией.

В законопроекте «О регламенте Жогорку Кенеша» предусматривается порядок объединения избранных как по одномандатным округам, так и по партийным квотам депутатов во фракции и депутатские группы. Ранее, напомним, парламентариям это было запрещено.

Прописан порядок дачи согласия на назначение и освобождение от должности председателя кабмина, членов кабинета министров, судей Конституционного и Верховного судов, председателя Нацбанка, членов ЦИК, омбудсмена, генпрокурора.

Отметим, что депутатский корпус будет сокращен до 90 человек. Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша парламентарии избирались только по спискам политических партий, рассчитывая на все 120 мандатов.

Партийные списки будут закрытыми, одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.