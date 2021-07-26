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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Законопроект «О статусе депутата» рассмотрят на парламентских слушаниях

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша проводит парламентские слушания по обсуждению проектов конституционных законов «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и «О порядке освещения деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в государственных средствах массовой информации».

Депутатский корпус сократят до 90 человек и сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе: 55 нардепов изберут по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.

Предлагается положение, где депутатом Жогорку Кенеша может быть гражданин КР не моложе 25 лет.

Проект конституционного закона предусматривает приведение в соответствие с положениями Конституции, согласно которым срок полномочий депутата Жогорку Кенеша может быть прекращен в случае досрочного отзыва депутатского мандата и отсутствия депутата в течение одной сессии 10 дней подряд без уважительной причины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202098/
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