Законопроект «О статусе депутата» рассмотрят на парламентских слушаниях

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша проводит парламентские слушания по обсуждению проектов конституционных законов «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и «О порядке освещения деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в государственных средствах массовой информации».

Депутатский корпус сократят до 90 человек и сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе: 55 нардепов изберут по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.

Предлагается положение, где депутатом Жогорку Кенеша может быть гражданин КР не моложе 25 лет.

Проект конституционного закона предусматривает приведение в соответствие с положениями Конституции, согласно которым срок полномочий депутата Жогорку Кенеша может быть прекращен в случае досрочного отзыва депутатского мандата и отсутствия депутата в течение одной сессии 10 дней подряд без уважительной причины.