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Власть

В Узбекистане сегодня стартовала президентская избирательная кампания

В Узбекистане сегодня стартовала президентская избирательная кампания. Об этом сообщает uzreport.news.

Очередные президентские выборы состоятся в первое воскресенье третьей декады октября (24 октября).

Ранее ЦИК утвердила смету расходов на организацию президентских выборов в 300 миллиардов сумов ($28,5 миллиона). При этом, по данным «Sputnik-Узбекистан», каждая из пяти партий в случае выдвижения своего кандидата получит по 15,4 миллиарда сумов ($1,5 миллиона), а каждый кандидат — по 3,97 миллиарда сумов (около $380 тысяч). Оставшиеся средства будут направлены на техническое оснащение почти 11 тысяч избирательных участков, издание методических пособий, избирательных бюллетеней, зарплату членов избирательных комиссий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201915/
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