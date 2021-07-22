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Власть
Сюжет: COVID-19

Акылбек Жапаров признался, что отдал устный приказ об обязательной вакцинации

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил экономическому блоку кабмина обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. Об этом он сам заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, нет никакого приказа кабмина о принудительной вакцинации.

«Я не могу ответить за весь кабмин, но службе экономического блока я дал устное поручение. В особенности таможенникам и налоговикам, так как они постоянно работают с людьми. Другого пути у меня нет. Если отправить их на удаленку, работа встанет», — сказал министр.

Акылбек Жапаров отметил, что для экономики страны выгодно, чтобы большинство граждан привились.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201859/
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