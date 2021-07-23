ЦИК может восстановить партию «Эл биримдиги». При каких условиях?

Токмакская ТИК приняла решение об отмене регистрации списка партии «Эл биримдиги». Член ЦИК Кайрат Маматов сообщил 24.kg, что постановление территориальной комиссии еще не поступило.

По его словам, прежде чем поддержать или отклонить его, нужно посмотреть, на чем оно было основано. «По нашим данным, копии материалов ГУВД Чуйской области в ТИК Токмака нет. Мы запросили их дополнительно. Надо все проверить, в частности документы от милиции и системность нарушений или подкупа. Возможно, только итоги на УИК надо было отменить. Но Токмак город маленький, каждый участок может поменять расклад по мандатам», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что аннулирования итогов голосования по партии, которая набрала 12,13 процента голосов и получила всего четыре мандата, недостаточно для объявления переголосования.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.