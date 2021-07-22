Конфликт на границе. Улукбек Марипов посмотрел, как строят дома для пострадавших

В рамках рабочей поездки в Баткенскую область председатель кабинета министров Улукбек Марипов осмотрел ход строительства жилых домов для 36 семей, в которых есть погибшие в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В квартале «Чет-Булак» города Баткена выделено 5 гектаров земли для строительства. Это будут полноценные 4-комнатные дома с участком 6 соток. Их оснастят необходимой техникой и мебелью, планируется проведение центральных коммуникаций.

«Пусть эти дома станут началом новой жизни», — сказал Улукбек Марипов.

На сегодня строительство жилых домов завершено на 80 процентов, сдача их в эксплуатацию намечена на 31 августа. Запланировано также строительство детского сада и парка на территории городка.

Напомним, сегодня жители села Ак-Сай Баткенской области, пострадавшие во время приграничного конфликта, вышли на митинг к зданию областной администрации. Они пожаловались, что скоро зима, а жилья у них нет. Чиновники обещали, но до сих пор ничего не сделано.