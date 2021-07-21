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Власть

Экологическое бедствие в Терек-Сае. Местные жители просят помощи у чиновников

Первый заместитель главы кабмина Айбек Джунушалиев провел совещание по вопросу загрязнения компанией «Эти Бакыр Терексай» реки в селе Терек-Сай Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Уточняется, что ранее видеозапись экологического бедствия появилась в соцсетях.

По информации компании, на данном участке, рядом с рекой идет строительство насосной станции, заливается бетонное основание. Вода, просачиваясь через грунт, заливает фундамент, в связи с чем возникает необходимость в ее выкачивании. 16 июля работники компании откачали воду и сбросили ее в реку, которая не содержит химических элементов или вредных примесей. 

Руководство Терексайского айыльного аймака оперативно остановило откачку воды и уведомило компанию «Эти Бакыр Терексай» о недопущении загрязнения окружающей среды. 

В ходе совещания Айбек Джунушалиев напомнил об ответственности сторон и неукоснительном соблюдении законодательства в сфере экологической безопасности. 

Местным органам власти, Государственному агентству геологии и недропользования, Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности поручено усилить систематический контроль и надзор за горнодобывающими предприятиями в части соблюдения правил по охране окружающей среды и в рамках межведомственной рабочей группы выяснить обстоятельства этого случая, провести комплексный лабораторный анализ качества воды. 

Кроме того, ОАО «Кыргызалтын» поручено усилить контроль за технической и экологической безопасностью во всех совместных предприятиях. 

ОсОО «Эти Бакыр Терексай» указано в дальнейшем использовать специализированную технику для откачки воды на данном участке с целью исключения сброса воды в реку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201720/
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