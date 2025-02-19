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Власть

Президент подписал изменения в закон о выборах: что изменится для кандидатов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР».

Документ принят Жогорку Кенешем 29 января 2025 года в целях реализации решения Конституционного суда от 15 ноября 2023 года, а также для снижения размера избирательного залога для лиц с инвалидностью.

Согласно новым поправкам, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения вносит на специальный счет ЦИК избирательный залог в тысячекратном размере расчетного показателя из средств собственного избирательного фонда. 

Для кандидатов с инвалидностью установлен сниженный размер залога в зависимости от группы инвалидности:

  • для инвалидов III группы – в семисоткратном размере расчетного показателя;
  • для инвалидов I и II групп – в пятисоткратном размере расчетного показателя.

Закон вступает в силу после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320475/
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