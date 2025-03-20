Сегодня, 20 марта, на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что в предлагаемом законопроекте о выборах полностью учтены права граждан Кыргызстана, работающих за границей.

Он отметил, что избирательные участки обязательно будут открыты в городах с большим числом кыргызстанцев, таких как Москва, Санкт-Петербург и Чикаго.

«На этих участках будут вывешены списки всех избирательных округов и кандидатов. Наши соотечественники смогут прийти на участок и проголосовать за претендента по округу, в котором они зарегистрированы. Например, если избиратель зарегистрирован в Тонском районе, то, находясь в Чикаго, он сможет голосовать по своему округу», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

При этом он отметил низкую явку соотечественников за границей на предыдущих выборах. «Основной причиной этого было отсутствие регистрации на избирательном участке. В итоге из более чем 30 тысяч избирателей голосовали лишь 1,5-2 тысячи. Теперь мы упрощаем этот процесс», — добавил спикер ЖК.

Отметим, что сегодня народные избранники обсудили и приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.