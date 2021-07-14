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Власть

Платный проезд по дороге Балыкчи — Корумду предлагает ввести депутат

Депутат парламента Бактыбек Райымкулов предложил сделать платной дорогу от Балыкчи до Корумду. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Отметим, ранее с инициативой сделать платной альтернативную трассу север — юг выступил также на заседании ЖК заместитель главы Минтранса Нурланбек Кайынбаев.

Бактыбек Райымкулов считает, что это правильно, и добавил: вдоль дороги Балыкчи — Корумду туристы оставляют много мусора. Его убирают местные жители, поэтому за проезд по ней также следует взимать деньги. 

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в общем за 10 лет на строительство дорог в стране правительство взяло у кредиторов $2,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201113/
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