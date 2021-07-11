Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.

На брифинге глава Бишкекской ТИК Айбек Стамов рассказал, что, согласно обновленной информации, в ЕРПП зарегистрировано семь эпизодов по уголовным статьям. Еще три деяния квалифицированы как проступки. Списаны в номенклатурное дело — 14 обращений, сведения по ним не подтвердились.

«Такое количество дел, зафиксированное в ЕРПП, свидетельствует об очень хорошей работе правоохранительных органов и превентивных мерах», — подчеркнул Айбек Стамов.

Он добавил, что есть факты подкупа избирателей. Ранее сообщалось, что ГКНБ выявил факт подкупа со стороны партии «Эмгек». Агитаторов «Онугуу-Прогресс» также поймали на подкупе избирателей, сообщает ГУВД столицы.