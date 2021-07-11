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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Наблюдатели заявляют о подкупе избирателей

В день голосования на повторных выборах депутатов городских кенешей по состоянию на 13.00 наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 22 нарушения, в том числе 13 по Бишкеку и девять по Ошу. Об этом сообщили в фонде.

По их данным, в Бишкеке зафиксировано шесть фактов процедурных нарушений при открытии участков, четыре факта нарушения тайны голосования (включая фото- и видеофиксацию бюллетеня), два факта подкупа голосов и один факт отслеживания списка избирателей представителем политической партии.

В Оше зарегистрировано пять фактов процедурных нарушений при открытии участков, два факта отслеживания списка избирателей и процедуры голосования представителем партии и два факта присутствия на УИК посторонних лиц.

В Токмаке нарушений не зафиксировано.

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. Явка на 14.00 составила 17,06 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200662/
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