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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 человек

Завершилось голосование вне помещения. В Бишкеке проголосовали досрочно 2 тысячи 277 избирателей на 180 избирательных участках.

Отметим, сегодня вне помещений проголосовал также президент Садыр Жапаров. «Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция», — сообщили в пресс-службе главы государства. 

По Ошу заявления для голосования вне помещения были поданы на 65 избирательных участках из 78. На 20.00 голосование завершилось. В нем приняли участие 1 тысяча 31 избиратель, из 1 тысячи 168 избирателей.

Ранее в городе Токмаке завершилось голосование вне помещения. Всего заявления были поданы на 20 избирательных участках. Вне помещения проголосовали 203 из 222 избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200583/
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