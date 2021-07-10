Повторные выборы. Вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 человек

Завершилось голосование вне помещения. В Бишкеке проголосовали досрочно 2 тысячи 277 избирателей на 180 избирательных участках.

Отметим, сегодня вне помещений проголосовал также президент Садыр Жапаров. «Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция», — сообщили в пресс-службе главы государства.

По Ошу заявления для голосования вне помещения были поданы на 65 избирательных участках из 78. На 20.00 голосование завершилось. В нем приняли участие 1 тысяча 31 избиратель, из 1 тысячи 168 избирателей.

Ранее в городе Токмаке завершилось голосование вне помещения. Всего заявления были поданы на 20 избирательных участках. Вне помещения проголосовали 203 из 222 избирателей.