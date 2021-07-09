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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Агитатора за партию «Эмгек» опять обвиняют в подкупе

На странице социальной сети Instagram «tokmok_live» появилась публикация «Качок». В ней агитатор от партии «Эмгек» якобы открыто заявил, что раздает деньги. Он приходится братом одному из кандидатов этой политорганизации.

Информация передана для проверки в КГОР Токмакской ТИК и зарегистрирована в журнале учета информации УВД города.

В ходе проверки был установлен гражданин А.А., который пояснил, что видео с его участием было сделано 5 июля, когда он проводил агитационные мероприятия с кандидатом в депутаты от «Эмгека». По словам А.А., кандидат от «Эл биримдиги» А.Н. вступил в словесную перепалку с ним, задав вопрос: «Эмне акча таратып журосун?». В ответ А.А., ответил: «Ооба, таратып журом ишин эмне» («Что, деньги раздаешь?» «Да, раздаю. Твое какое дело?» — Прим.24.kg).

Проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200514/
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