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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. 3 тысячи 992 заявления поступили на голосование вне помещений

Для голосования вне помещений на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей поступило 3 тысячи 992 заявления. По данным БТИК, подали заявления 2 тысячи 602 избирателя, Ошской ТИК — 1 тысяча 168, Токмакской ТИК — 222.

Голосовать вне помещения, согласно статье 33 Закона «О выборах депутатов местных кенешей», имеют право те, кто внесен в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не может прибыть на избирательный участок, а также:

  • находящиеся в день голосования в больницах, местах содержания под стражей, подозреваемые и обвиняемые;
  • временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:

  • военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;
  • сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;
  • избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы;
  • избиратели, работающие вахтовым методом.

За двое суток до дня голосования участковая избирательная комиссия на своем участке обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня выборов с 8.00 до 20.00 и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения. Заявление может быть подано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее трех календарных дней до дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200432/
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