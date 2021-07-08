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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Три партии получили предупреждение от Бишкекской ТИК

Бишкекская территориальная избирательная комиссия на основании заключений рабочей группы по контролю соблюдения порядка проведения предвыборной агитации вынесла письменные предупреждения ряду политических партий за нарушение правил и порядка проведения предвыборной агитации:

  • политической партии «Реформа» за размещение агитационных материалов на объектах без согласия собственников объекта;

  • кандидату от политической партии «Социал-демократы» Сарылдык уулу И. за использование в агитационных материалах лиц, не достигших 18 лет;

  • кандидатам от политической партии «Биздин Кыргызстан» Асылбекову Т.А. и Алымбаеву А.А. за использование в агитационных материалах лиц, не достигших 18 лет и размещение агитационных материалов без представления в территориальную избирательную комиссию;

  • политической партии «Ишеним» за размещение агитационных материалов без представления в территориальную избирательную комиссию;

  • политической партии «Келечек-Будущее» за проведение агитации иностранным гражданином.

Столичная ТИК напоминает, что дисквалифицировать партию можно за три дня до даты голосования. Но в случае, если политобъединение получит второе письменное предупреждение, регистрация списка кандидатов может быть отменена и позже установленного срока.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200384/
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