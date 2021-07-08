Главы МИД Центральной Азии и ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Заместитель главы МИД КР Айбек Артыкбаев в режиме видео-конференц-связи принял участие во встрече министров стран Центральной Азии при совместной организации министерств иностранных дел Исламской Республики Афганистан, Туркменистана и Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В заседании также приняли участие министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, спецпредставители Казахстана по Афганистану и Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также заместитель специального представителя Генсека ООН по политическим вопросам по Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

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В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы военно-политической ситуации в Афганистане, регионального взаимодействия стран региона в поддержании внутриафганского процесса примирения, прекращения огня и содействия наступлению мира в стране. Участники сошлись во мнении, что реализация региональных экономических проектов с участием Афганистана возможна после урегулирования ситуации в стране.

Замглавы МИД КР Айбек Артыкбаев в своем выступлении отметил, что достигнутые в 2020 году в Дохе между США и талибами договоренности вселяли оптимизм и надежду на завершение многолетней и бессмысленной войны. Однако происходящие в текущий период события в Афганистане вызывают тревогу. Он подчеркнул, что основой решения афганской проблемы является стремление и способность народа Афганистана консолидироваться вокруг «идеи обретения мира у себя в стране» и во что бы то ни стало достижения внутриафганского диалога.

Отметив важную роль ООН в деле урегулирования афганской проблемы, Артыкбаев подчеркнул заинтересованность Кыргызской Республики в реализации региональных торговых, транспортных и энергетических проектов, строительства трансграничных железных дорог, способных существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Участники заседания отметили важность взаимодействия по всем ключевым вопросам поддержания процесса межафганского примирения в рамках международных организаций.