Новый реабилитационный центр для снежных барсов построят в Кыргызстане

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в ФРГ Эрлан Абдылдаев посетил федеральный офис Союза охраны природы Германии (НАБУ) в Берлине и провел переговоры с исполнительным директором Лайфом Миллером.

В ходе встречи были обсуждены проекты НАБУ в Кыргызстане, включая строительство нового реабилитационного центра для снежных барсов и других диких животных и экообразовательного центра в Чуйской области.

Рассмотрены вопросы развития проектного сотрудничества в рамках инициативы МИД ФРГ «Зеленая Центральная Азия», а также планы по проведению в 2022 году ряда мероприятий, посвященных 10-летию активной деятельности НАБУ в Кыргызстане.

Эрлан Абдылдаев предложил также развивать взаимодействие на основе принятой по инициативе КР Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество — ключевой фактор в сохранении и использовании биоразнообразия», которая в полной мере соответствует целям и задачам НАБУ.

Он рассказал об экологических последствиях от деятельности компании «Кумтор».