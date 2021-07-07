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Власть

Нацэнергохолдинг разъяснил, почему абонентам грозят отключением трехфазки

Предупреждение об экономии электроэнергии и об отключении трехфазовой системы получили только абоненты «Востокэлектро». Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Нацэнергохолдинга Асхат Бердиев.

Депутат Айнура Осмонова спросила, почему энергокомпании отправляют абонентам предупреждения об отключении трехфазовой системы.

«В обществе растет недовольство. Многие получили письма от энергокомпаний об отключении трехфазовой системы. Будет ли зимой свет? Почему нет полной информации?» — спросила депутат.

«Мы выяснили, такие письма получили только абоненты «Востокэлектро». Это было предупреждение, чтобы экономили электричество и переходили на альтернативные виды отопления жилых домов», — ответил Асхат Бердиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200159/
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Нацэнергохолдинг разъяснил, почему абонентам грозят отключением трехфазки