Повторные выборы. На певца из «Эмгека» пожаловались: он красит скамейки

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК рассматривает жалобу на певца и кандидата от партии «Эмгек» Самата Долотбакова.

В жалобе указано, что Самат Долотбаков агитирует, нарушая закон, в одном из жилых массивов на улице Саманчина в Бишкеке. Певец приводит в порядок детскую площадку: красит скамейки и качели.

Заявитель считает, что это подкуп избирателей, и просит ТИК Бишкека и ЦИК принять меры. Он также указал, что этот кандидат в депутаты провел свое мероприятие без предварительного согласования и одобрения жильцов дома. Последние возмутились.

ТИК Бишкека провела проверку и решила, что нарушения порядка и правил проведения предвыборной агитации отсутствуют.