17:36
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Власть

Садыр Жапаров выступил за совершенствование языковой политики в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку Сыртбая Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы реализации государственной языковой политики в стране и государственных органах, а также планы Национальной комиссии. Сыртбай Мусаев рассказал о работе и мерах, необходимых для развития государственной языковой политики.

Он отметил, что с созданием Нацкомиссии достигнут значительный прогресс в реализации закона о государственном языке.

Но со временем реализация государственной языковой политики была затруднена. Это произошло в том числе из-за понижения статуса самой комиссии, сокращения ее структуры и финансирования, отсутствия централизованной координации, контроля и планирования. Сыртбай Мусаев отметил и ряд других проблем, которые препятствуют выполнению целей и задач по организации и проведению работ в популяризации госязыка.

Председатель Национальной комиссии также рассказал о планах, в частности о необходимости реализации проекта по оцифровке государственного языка. На первом этапе этого проекта будет разработано программное обеспечение для преобразования текста в звук, а на втором этапе — для преобразования цифрового текста в аудиотекст на кыргызском языке.

Глава государства отметил необходимость принятия конкретных мер по совершенствованию языковой политики, подчеркнув, что одним из важных направлений внутренней политики государства является политика поддержки, сохранения и развития государственного языка.

Садыр Жапаров также подчеркнул необходимость усиления работ со стороны Национальной комиссии по проверке ведения делопроизводства на госязыке в администрации президента, кабинете министров, Жогорку Кенеше и всех госорганах и предоставлению общественности результатов работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199729/
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
Уже в третий раз. Супруга Орхана Инанды вновь обратилась к президенту
Члены «Кыргыз умуту» напомнили президенту о его обещаниях. Требуют исполнить
Президент вручил золотые сертификаты победителям ОРТ
Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара
Из Туркменистана в Бишкек прилетел первый самолет с товарами
Заявление Садыра Жапаров и Эмомали Рахмона. Особое внимание уделено границе
Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе
Садыр Жапаров: Мы не должны допустить повторения событий апреля 2021 года
Незаконно лишенные статуса. Ветераны-миротворцы обратились к Садыру Жапарову
Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном. Начались официальные переговоры
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Бизнес
&laquo;О!Касса&raquo;&nbsp;&mdash; подключите онлайн-ККМ сейчас и&nbsp;пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
G-Drive&nbsp;&mdash; движущая сила. Получайте в&nbsp;два раза больше баллов весь июль G-Drive — движущая сила. Получайте в два раза больше баллов весь июль
MegaCom продолжает работы по&nbsp;улучшению сети MegaCom продолжает работы по улучшению сети
2 июля, пятница
17:15
«О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь...
17:14
В Минздравсоцразвития обсудили открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы
17:03
Садыр Жапаров выступил за совершенствование языковой политики в Кыргызстане
16:49
В Кыргызстане задержан гражданин Узбекистана, находящийся в розыске
16:29
Президент Кыргызстана назначил госсекретаря