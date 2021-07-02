Садыр Жапаров выступил за совершенствование языковой политики в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку Сыртбая Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы реализации государственной языковой политики в стране и государственных органах, а также планы Национальной комиссии. Сыртбай Мусаев рассказал о работе и мерах, необходимых для развития государственной языковой политики.

Он отметил, что с созданием Нацкомиссии достигнут значительный прогресс в реализации закона о государственном языке.

Но со временем реализация государственной языковой политики была затруднена. Это произошло в том числе из-за понижения статуса самой комиссии, сокращения ее структуры и финансирования, отсутствия централизованной координации, контроля и планирования. Сыртбай Мусаев отметил и ряд других проблем, которые препятствуют выполнению целей и задач по организации и проведению работ в популяризации госязыка.

Председатель Национальной комиссии также рассказал о планах, в частности о необходимости реализации проекта по оцифровке государственного языка. На первом этапе этого проекта будет разработано программное обеспечение для преобразования текста в звук, а на втором этапе — для преобразования цифрового текста в аудиотекст на кыргызском языке.

Глава государства отметил необходимость принятия конкретных мер по совершенствованию языковой политики, подчеркнув, что одним из важных направлений внутренней политики государства является политика поддержки, сохранения и развития государственного языка.

Садыр Жапаров также подчеркнул необходимость усиления работ со стороны Национальной комиссии по проверке ведения делопроизводства на госязыке в администрации президента, кабинете министров, Жогорку Кенеше и всех госорганах и предоставлению общественности результатов работы.