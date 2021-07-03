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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Очередная жалоба на давление квартальных и «Эмгека»

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила еще одна жалоба на квартальных в Бишкеке и на представителей партии «Эмгек».

В заявлении говорится, что якобы председатель квартального комитета № 30 МТУ № 18 Свердловского района в Бишкеке А.Б. проводит активную агитационную деятельность среди жителей.

По словам автора сообщения, А.Б. якобы оказывает помощь кандидатам в депутаты в местные кенеши от «Эмгека» в организации встреч с жителями района, составляет списки поддерживающих партию и обещает вознаграждение.

Кроме того, препятствует кандидатам в депутаты, представляющим другие политорганизации, проводить встречи с избирателями на указанном участке.

В этой жалобе также говорится, что еще один председатель квартального комитета № 31 МТУ № 18 Свердловского района Бишкека оказывает содействие партии «Ата Журт Кыргызстан», препятствует встрече кандидатам в депутаты от других объединений в проведении встреч и агитации, составляет списки жильцов и передает в штаб партии.

Автор сообщений отметил, что указанные председатели квартальных комитетов МТУ № 18 злоупотребляют административным ресурсом и занимаются подкупом.

Милиция начала проверку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199726/
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