Повторные выборы. Очередная жалоба на давление квартальных и «Эмгека»

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила еще одна жалоба на квартальных в Бишкеке и на представителей партии «Эмгек».

В заявлении говорится, что якобы председатель квартального комитета № 30 МТУ № 18 Свердловского района в Бишкеке А.Б. проводит активную агитационную деятельность среди жителей.

По словам автора сообщения, А.Б. якобы оказывает помощь кандидатам в депутаты в местные кенеши от «Эмгека» в организации встреч с жителями района, составляет списки поддерживающих партию и обещает вознаграждение.

Кроме того, препятствует кандидатам в депутаты, представляющим другие политорганизации, проводить встречи с избирателями на указанном участке.

В этой жалобе также говорится, что еще один председатель квартального комитета № 31 МТУ № 18 Свердловского района Бишкека оказывает содействие партии «Ата Журт Кыргызстан», препятствует встрече кандидатам в депутаты от других объединений в проведении встреч и агитации, составляет списки жильцов и передает в штаб партии.

Автор сообщений отметил, что указанные председатели квартальных комитетов МТУ № 18 злоупотребляют административным ресурсом и занимаются подкупом.

Милиция начала проверку.