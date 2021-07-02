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Власть

Как думаете, похожа? Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне, сообщается в Instagram герцога и герцогини Кембриджских.

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонских садах на западе Лондона в честь 60-летия со дня ее рождения. 

из Интернета
Фото из Интернета. Памятник принцессе Диане в Лондоне

«В день, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и особый характер — качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, позволив изменить бесчисленные жизни к лучшему. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия», — говорится в совместном заявлении принцев.

Братья также поблагодарили скульпторов и спонсоров памятника.

Принцесса Диана родилась 1 июля 1961 года. Она погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. На момент смерти ей было 36 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199655/
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