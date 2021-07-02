В Кыргызстане у 300 тысяч избирателей прописка не соответствует месту жительства

ЦИК уточняет: сегодня, 2 июля, вносить корректировки в список избирателей уже нельзя.

По данным ведомства, он формируется и составляется в соответствии с отметкой регистрации адреса постоянного места жительства, указанного в паспорте (серии AN образца 2004 года), в чипе паспорта (серии e-ID образца 2017 года).

По данным ГРС у более 300 тысяч избирателей адрес фактического проживания отличается от адреса регистрации места жительства, указанного в паспорте.

В связи с этим Центральная комиссия по выборам просит избирателей уточнить свой УИК и актуализировать свои данные в списке избирателей:

на государственном портале избирателей «Тизме»;

позвонив на номера 1255 и 119;

или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН — номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), при этом избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка.

В случае несоответствия постоянного места жительства адресу регистрации кыргызстанец проголосовать 11 июня на повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке не сможет. Отмечается, что исполнить свой гражданский долг смогут только те, у кого есть прописка в этих городах.