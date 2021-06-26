Местные выборы. Мэрия просит сообщать об админресурсе

Для проведения прозрачных повторных выборов депутатов Бишкекского горкенеша 11 июля 2021 года мэрией столицы на постоянной основе проводятся заседания городского штаба по оказанию содействия территориальной комиссии и участковым избирательным комиссиям. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что мэрией принимаются меры для проведения выборов без применения административного ресурса.

«Для недопущения возможного применения админресурса служащие, которые были выдвинуты кандидатами в депутаты Бишкекского городского кенеша, освобождены от занимаемых должностей. По собственному желанию освобождены начальники МТУ № 3, 12 и 19, а также МТУ «Чон-Арык», управления соцразвития Ленинского района и другие», — сообщили в муниципалитете.

Горожан, которые стали свидетелями использования административного ресурса или вмешательства в выборные процессы служащими муниципалитета, просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или в мэрию Бишкека.

В столице также работают горячие линии, куда можно сообщить о фактах нарушений при подготовке и проведении повторных выборов: