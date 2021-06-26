22:29
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Местные выборы. Мэрия просит сообщать об админресурсе

Для проведения прозрачных повторных выборов депутатов Бишкекского горкенеша 11 июля 2021 года мэрией столицы на постоянной основе проводятся заседания городского штаба по оказанию содействия территориальной комиссии и участковым избирательным комиссиям. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что мэрией принимаются меры для проведения выборов без применения административного ресурса.

«Для недопущения возможного применения админресурса служащие, которые были выдвинуты кандидатами в депутаты Бишкекского городского кенеша, освобождены от занимаемых должностей. По собственному желанию освобождены начальники МТУ № 3, 12 и 19, а также МТУ «Чон-Арык», управления соцразвития Ленинского района и другие», — сообщили в муниципалитете.

Горожан, которые стали свидетелями использования административного ресурса или вмешательства в выборные процессы служащими муниципалитета, просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или в мэрию Бишкека.

В столице также работают горячие линии, куда можно сообщить о фактах нарушений при подготовке и проведении повторных выборов:

  • Ленинский район — 0312656903;
  • Октябрьский район — 0312578900;
  • Первомайский район — 0312887431,
  • Свердловский район — 0312433863;
  • Бишкекская ТИК — 0312382426;
  • ЦИК КР — 1255, 0312660240;
  • фото- и видеоматериалы также можно присылать на WhatsApp по номерам 0702927288 и 0706680544.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199029/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Кандидата от «Эмгека» в Токмаке обвиняют в подкупе
Третья попытка. Сегодня пройдут выборы главы ДУМК: кто претендует на пост
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш
Повторные выборы. В Оше кандидат угощал домкомов, милиция нарушений не видит
Повторные выборы. На партию «Эмгек» пожаловались — давит на избирателей
Повторные выборы. Кандидат и три политические партии получили предупреждение
Повторные выборы. Когда даже скандалы вялые
Повторные выборы. Куда нужно обращаться, если вам предлагают деньги за голос
Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии агитировать онлайн
Повторные выборы. Жалоба на подкуп агитаторами «Онугуу-Прогресс» не поступала
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Зачем Садыр Жапаров едет в&nbsp;Душанбе, объясняет пресс-служба президента Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
На&nbsp;главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На главу Минфина Акылбека Жапарова поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
22:21
Более 300 морских львов захватили побережье одного из городов в Чили Более 300 морских львов захватили побережье одного из г...
21:49
Местные выборы. Мэрия просит сообщать об админресурсе
21:21
На должности назначены 22 судьи местных судов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июня: днем будет жарко
20:07
В городе Ош начали асфальтировать две улицы