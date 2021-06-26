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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Глава кабмина Улукбек Марипов вакцинировался вместе с женой

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов вместе с супругой привились от коронавирусной инфекции в одном из пунктов вакцинации в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Улукбек Марипов отметил важность массовой вакцинации в борьбе против пандемии и призвал граждан получить прививку.

«Кабинет министров прикладывает все усилия для обеспечения граждан прививками от коронавируса, которые являются самым эффективным и безопасным способом защиты от заболевания вирусом. В ближайшее время мы планируем получить дополнительные поставки прививок от наших зарубежных партнеров», – сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199021/
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