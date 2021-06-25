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Власть
Сюжет: COVID-19

ООН в сжатые сроки поможет Кыргызстану с проектами по борьбе с коронавирусом

Зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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По ее данным, она отметила сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнула необходимость наращивания темпов вакцинации населения.

«На сегодня остро стоит вопрос ускорения процесса вакцинации населения. Эти вопросы приоритетны для руководства страны. Число граждан, нуждающихся в вакцинации, составляет почти 3,2 миллиона человек. Из них наиболее приоритетную группу — 2,6 миллиона. Нам требуется 6,4 миллиона доз вакцин. В вопросах противодействия распространению коронавируса Кыргызстану особо важна эффективная координация усилий с партнерами по развитию, в особенности по вопросам вакцин и поддержке системы здравоохранения», — сказала она.

Озонниа Ожиело сказал, что для противодействия текущей волны пандемии нужна вакцинация жителей и строгое соблюдение противоэпидемиологических мер.

По итогам изучения опыта других стран, около 70 процентов населения, вакцинированных от COVID-19, гораздо быстрее восстановили экономику и стабильность в стране в результате пандемии.

Стороны договорились о том, что система ООН в сжатые сроки поможет в реализации проектов по борьбе с пандемией в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198905/
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