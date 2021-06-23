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Власть

Министр юстиции рассказала Улукбеку Марипову, как идет инвентаризация законов

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов принял министра юстиции Асель Чынбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Министр юстиции рассказала о работе по инвентаризации законодательства. Улукбек Марипов отметил, что в ходе нее необходимо учесть мнение каждого государственного органа и общественности. Законы, утратившие силу или потерявшие актуальность, надо изъять из правоприменительной практики.

«Дублирующие законы необходимо синхронизировать. Важным аспектом является работа по приведению действующих законов и нормативных правовых актов в соответствие с новой Конституцией», — сказал Улукбек Марипов.

В ходе встречи обсуждены вопросы по предоставлению государственных услуг и их переводу в цифровой формат.

«Необходимо ускорить работу по внедрению цифры в рамках предоставления государственных услуг. Внедрение электронной цифровой подписи, электронного нотариата — все это требует времени. Но эти задачи решаемы. Отдельно хочу поднять вопрос о государственных нотариусах. Везде очереди. Вопрос требует незамедлительного решения. Следует рассмотреть возможность передачи некоторых функций частным нотариусам. Если этого сделать нельзя, надо подумать об увеличении штата государственных нотариусов. Во всех реформах и изменениях мы должны в первую очередь думать об улучшении жизни населения», — подчеркнул глава кабмина.

Улукбек Марипов поручил проработать вопросы по координации законопроектной деятельности органов исполнительной власти и своевременно информировать его о проблемах для их оперативного решения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198639/
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