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Власть

Глава МИД Кыргызстана встретился с послами Бангладеш, Кореи, Хорватии и Кипра

Министру иностранных дел Руслану Казакбаеву послы четырех государств вручили сегодня копии верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Джахангир Алам вручил копии верительных грамот. Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Министр Руслан Казакбаев обратился с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызской Республики в Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 годы и в непостоянные члены СБ ООН на период 2027-2028 годы. Кроме этого, стороны договорились организовать первую двустороннюю встречу Министров иностранных дел Кыргызской Республики и Бангладеш на полях международной конференции «Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязь», проведение которой запланировано на 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.

Руслан Казакбаев принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вон Чжэ.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Посол Кореи поднял вопрос о неуплаченном долге КНУ имени Жусупа Баласагына перед корейской компанией «Медисон» за поставку медицинского оборудования, который не решается уже долгое время.

Кроме того, попросил ускорить рассмотрение межправительственного и кредитного соглашения по проекту «Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы» и ратификацию договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче преступников и передаче осужденных лиц между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

В свою очередь Руслан Казакбаев сообщил, что возьмет рассмотрение данных вопросов под свой личный контроль.

Руслан Казакбаев принял нового Посла Республики Хорватия в Кыргызской Республике Рефика Шабановича по случаю вручения им копий верительных грамот. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов состояния и перспектив двустороннего сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями по планируемым мероприятиям. В частности, стороны подтвердили сроки проведения первых политических консультаций между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Хорватии, на уровне заместителей министров иностранных дел.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в предоставлении КР вакцин от коронавирусной инфекции.

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Республики Кипр в Кыргызской Республике (с резиденцией в Москве) Андреаса Зиноноса.

Основной целью встречи стало вручение послом Кипра копий верительных грамот, обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций — ООН, ОБСЕ, ЕС.

Стороны обсудили кыргызско-кипрское сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, туризма, охраны окружающей среды.

Посол Кипра заверил, что готов приложить максимальные усилия для интенсификации кыргызско-кипрских отношений и перевода двустороннего сотрудничества в практическую плоскость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198537/
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