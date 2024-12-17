Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов ряда стран

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов, аккредитованных с резиденцией в третьих странах.

Верительные грамоты вручили послы Канады Кристофер Дагган, Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, Эстонской Республики Яап Ора, Алжирской Народной Демократической Республики Мохамед Ирки, Федеративной Демократической Республики Эфиопия Джемаль Бекер Абдула, Восточной Республики Уругвай Хуан Фернандо Лугрис Родригес, Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буе Антико.

Торжественная церемония прошла в комплексе «Ынтымак Ордо».

Глава государства поздравил дипломатов с официальным началом их миссии, отметив, что с древних времен кыргызский народ придавал большое значение дипломатической деятельности, всегда уважая и высоко ценя ее. По его словам, с момента обретения независимости Кыргызстан последовательно развивает политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира.