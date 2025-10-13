08:35
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть

Копии верительных грамот МИД КР вручили послы Словении, Гвинеи и Бельгии

Копии верительных грамот в МИД Кыргызстана вручили послы трех стран. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Заместитель министра Медер Абакиров принял копии верительных грамот посла Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекабы (резиденция расположена в Москве, Россия).

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в различных областях, включая укрепление политических связей, развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также партнерство в рамках ООН и других международных организаций.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Затем представитель МИД принял верительные грамоты от посла Бельгии Эрика Де Майера (резиденция расположена в Астане, Казахстан).

В ходе встречи обсуждены наиболее перспективные направления кыргызско-бельгийского сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению политического диалога, активизации торгово-экономических и инвестиционных связей. Достигнута договоренность о продолжении активного развития двусторонней договорно-правовой базы партнерства.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Медер Абакиров также принял копии верительных грамот от посла Словении Аленки Сухадолник (резиденция расположена в Москве, Россия).

Обсуждены наиболее перспективные направления кыргызско-словенского сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению политического диалога, активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

В завершение стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и расширению партнерства по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346898/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В МИД КР приняли копии верительных грамот от посла Италии Антонелло Де Риу
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов ряда стран
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов ряда стран
Кыргызстан и Новая Зеландия намерены углублять сотрудничество
Послы восьми стран вручили Садыру Жапарову верительные грамоты
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов 11 стран
Глава МИД Кыргызстана встретился с послами Бангладеш, Кореи, Хорватии и Кипра
Обошелся без откровений. Президент принял верительные грамоты от послов
Президент Кыргызстана помнит, что первые люди разошлись по всему миру из Африки
Популярные новости
Битва престолов. Известные кандидаты в&nbsp;депутаты по&nbsp;округам. Часть&nbsp;1 Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в&nbsp;оборонной сфере Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере
Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в&nbsp;Россию Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
13 октября, понедельник
08:17
Копии верительных грамот МИД КР вручили послы Словении, Гвинеи и Бельгии Копии верительных грамот МИД КР вручили послы Словении,...
08:10
Внимание! В Бишкеке часть улицы Ауэзова закрывают на реабилитацию
08:07
Фестиваль молодежного туризма Bishkek Travel Fest проходит в столице
08:00
Как проходит реконструкция парка имени Ататюрка, проверил мэр Бишкека
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 октября, воскресенье
22:43
Кыргызстанец Эрлан Шеров завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 октября: местами дожди
20:02
В Стамбуле мужчину приговорили почти к четырем годам тюрьмы за убийство кота
19:31
Выборы-2025. ЦИК призывает кандидатов в депутаты соблюдать закон при сборе денег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кулинарный мастер-класс, кинопоказы и выставки