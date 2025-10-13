Копии верительных грамот МИД КР вручили послы Словении, Гвинеи и Бельгии

Копии верительных грамот в МИД Кыргызстана вручили послы трех стран. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы МИД

Заместитель министра Медер Абакиров принял копии верительных грамот посла Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекабы (резиденция расположена в Москве, Россия).

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в различных областях, включая укрепление политических связей, развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также партнерство в рамках ООН и других международных организаций.

Затем представитель МИД принял верительные грамоты от посла Бельгии Эрика Де Майера (резиденция расположена в Астане, Казахстан).

В ходе встречи обсуждены наиболее перспективные направления кыргызско-бельгийского сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению политического диалога, активизации торгово-экономических и инвестиционных связей. Достигнута договоренность о продолжении активного развития двусторонней договорно-правовой базы партнерства.

Медер Абакиров также принял копии верительных грамот от посла Словении Аленки Сухадолник (резиденция расположена в Москве, Россия).

Обсуждены наиболее перспективные направления кыргызско-словенского сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению политического диалога, активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

В завершение стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и расширению партнерства по направлениям, представляющим взаимный интерес.