В МИД КР приняли копии верительных грамот от Посла Италии Антонелло Де Риу

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии с резиденцией в городе Астана (Казахстан) Антонелло Де Риу.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Особое внимание уделено договоренностям по итогам официального визита президента КР Садыра Жапарова в Италию в октябре 2024 года, а также по итогам двусторонней встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках первого саммита «Центральная Азия — Италия» в Астане 30 мая 2025 года.

Достигнута договоренность о проведении совместной работы по организации визитов на высшем уровне и политических консультаций для углубления двусторонних отношений.
