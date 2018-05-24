Обошелся без откровений. Президент принял верительные грамоты от послов

Президент Кыргызстана сегодня принял верительные грамоты от послов Канады, Мексики, Эстонской Республики, Финляндской Республики и Государства Кувейт.

Сооронбай Жээнбеков поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Кыргызстане и выразил уверенность, что благодаря их личным усилиям страны станут ближе друг к другу, и работа поспособствует укреплению связей и развитию двустороннего сотрудничества.

Как отмечает пресс-служба президента, глава государства с каждым из них обменялся мнениями по вопросам сотрудничества в различных сферах.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан придает большое значение развитию дружественных отношений, укреплению контактов и практического сотрудничества между государствами, развитию торгово-экономических отношений.

Послы Эстонии Хейти Мяемеэс, Мексики Альфонсо Зегме, Канады Николя Бруссо, Финляндии Микко Кивикоски, Кувейта Тарек Абдулла Аль-Фарадж заверили лидера Кыргызстана в своей готовности способствовать углублению дружественных связей их стран с Кыргызстаном.

Они отметили необходимость дальнейшего углубления дипломатического, политического и культурно-гуманитарного диалогов, развития двусторонних отношений в сферах торговли, экономики, образования, туризма.

Церемония вручения верительных грамот прошла сегодня строго по протоколу.

Напомним, будучи президентом, Алмазбек Атамбаев, принимая верительные грамоты от дипломатов, использовал площадку, чтобы высказаться по ряду вопросов. Например, он посчитал нужным объяснить манкуртам, кого называют вонючими политиками. Или кто является моральными уродами.