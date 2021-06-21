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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. 113 кандидатам в депутаты БГК отказали в регистрации

11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей в Оше, Бишкеке и Токмаке.

Уточняется, что в гонке в столице участвуют 18 политических партий. Был выдвинут 1 тысяча 371 кандидат. Зарегистрированы списки, в которых 1 тысяча 258 претендентов. При этом Бишкекская ТИК отмечает, что по различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации.

Всего в повторных выборах в трех городах намерены принять участие 33 политические партии.

Сегодня, 21 июня, началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198295/
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