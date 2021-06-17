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Власть

Куплю вам обед. Глава кабмина и депутат к концу дня договорились о поездке

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Улукбек Марипов и депутат парламента Бактыбек Райымкулов договорились завтра вместе совершить поездку по Чуйской области.

Отметим, глава кабмина и нардеп до этого выступили с взаимными обвинениями в адрес друг друга. Бактыбек Райымкулов раскритиковал Улукбека Марипова за нерешение проблемы дефицита полива и потребовал освободить пост. Глава кабинета министров заявил, что депутат лоббировал своего кадра на пост первого заместителя акима Панфиловского района.

В конце заседания Бактыбек Райымкулов спросил у Улукбека Марипова, какие села намерен посетить он.

«Давайте вместе с вами поедем в восточную часть Чуйского региона. Время я вам сообщу сам. Посмотрим, пообедаем. Я вам куплю обед», — обещал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198064/
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