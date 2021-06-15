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Власть

Проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов поступили в парламент

Проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов поступили в Жогорку Кенеш. Об этом представители Генпрокуратуры сообщили на круглом столе, где обсуждается реформирование уголовного законодательства.

Уточняется, что ранее генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня. Однако, как пояснили члены рабочей группы, редактирование завершилось лишь на прошлой неделе.

Отметим, в результате внесенных поправок упразднен Кодекс о проступках, отменено понятие «соглашение со следствием» и введен административный арест до пяти суток за семейное насилие. Если мужчина после административной санкции продолжает бить жену, то его ждет уголовное наказание до пяти лет лишения свободы, в качестве альтернативы предлагаются общественные работы (если обвиняемый является единственным кормильцем в семье).

В новом уголовном законодательстве введена статья за воспрепятствование деятельности журналистов.

Введена также уголовная ответственность за уклонение детей от содержания своих родителей и в обратном порядке — родителей от содержания своих детей. Упразднены категории по штрафам и срокам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197696/
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