С 2022 года Кыргызстан начнет выплачивать проценты по кредиту Эксимбанка Китая, полученному на строительство дороги север — юг. Об этом на заседании депутатской комиссии Жогорку Кенеша заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.

Он отметил, что завершение строительства проекта откладывается и расходы только растут.

«Мы со следующего года уже начнем платить проценты по кредиту, полученному на эту дорогу. А ее еще не достроили. Когда завершится? Не превратится ли проект во вторую ТЭЦ или «Кумтор»? Очень много вопросов и недовольства среди народа», — спросил нардеп.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций ответили, что дорогу Джалал-Абад — Казарман откроют уже в этом году.

«Да, сроки с каждым годом продлеваются. Это уже дополнительные расходы. Потому что с каждым разом растут траты на консультацию. Причина всего — неправильное проектирование трассы ГП «Кыргыздоор». Подрядчику пришлось уже два раза переделать некоторые участки. А третий раз они отказались», — объяснил аудитор Счетной палаты Зарылбек Сатаев.

Напомним, строительство альтернативной дороги инициировал тогда президент Алмазбек Атамбаев. Работы начались в 2014 году. Протяженность трассы север — юг (Балыкчи — Джалал-Абад) составляет 433 километра . Она должна быть проложена через Кочкор, Чаек, Кокомерен и Казарман.