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Власть

Дорогу север — юг еще не построили. А проценты по кредиту уже надо платить

С 2022 года Кыргызстан начнет выплачивать проценты по кредиту Эксимбанка Китая, полученному на строительство дороги север — юг. Об этом на заседании депутатской комиссии Жогорку Кенеша заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.

Он отметил, что завершение строительства проекта откладывается и расходы только растут.

«Мы со следующего года уже начнем платить проценты по кредиту, полученному на эту дорогу. А ее еще не достроили. Когда завершится? Не превратится ли проект во вторую ТЭЦ или «Кумтор»? Очень много вопросов и недовольства среди народа», — спросил нардеп.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций ответили, что дорогу Джалал-Абад — Казарман откроют уже в этом году.

«Да, сроки с каждым годом продлеваются. Это уже дополнительные расходы. Потому что с каждым разом растут траты на консультацию. Причина всего — неправильное проектирование трассы ГП «Кыргыздоор». Подрядчику пришлось уже два раза переделать некоторые участки. А третий раз они отказались», — объяснил аудитор Счетной палаты Зарылбек Сатаев.

Напомним, строительство альтернативной дороги инициировал тогда президент Алмазбек Атамбаев. Работы начались в 2014 году. Протяженность трассы север — юг (Балыкчи — Джалал-Абад) составляет 433 километра. Она должна быть проложена через Кочкор, Чаек, Кокомерен и Казарман.

Общая стоимость проекта по строительству альтернативной автодороги — $846 миллионов. При этом большая часть средств ($789 миллионов) — это кредиты. Еще $36 миллионов — грант, $21 миллион — собственные вложения Кыргызстана.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/197627/
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