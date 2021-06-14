Парламентские выборы —2021. В ЦИК подсчитали избирателей в одномандатных округах

ЦИК сообщила, как будет формироваться список избирателей на парламентские выборы, которые пройдут осенью.

По данным Центризбиркома, на сегодня в списке избирателей, проживающих за пределами Кыргызстана, находится всего около 52 тысяч граждан.

Документ представлен Министерством иностранных дел на основе данных о гражданах, состоящих на консульском учете в посольствах и консульских учреждениях, прошедших биометрическую регистрацию.

Граждане, сдавшие биометрические данные и вставшие на консульский учет, автоматически включаются в предварительные списки избирателей по соответствующему участку.

Процедура постановки на консульский учет максимально облегчена — ее можно осуществить дистанционно и бесплатно на портале МИД.

Для прохождения процедуры биометрической регистрации нужно прийти в посольство или консульство.

Информацию о включении граждан в списки избирателей можно уточнить на государственном портале Тизме или в период выборов — на избирательных участках на территории дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской Республики.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова информировала, что для оказания консультативной и практической помощи гражданам за рубежом по вопросам регистрации, паспортным вопросам и спискам избирателей будет продолжена практика направления мобильных групп (в составе сотрудников ЦИК, МИД и ГРС) в иностранные государства. Они проведут работу по постановке граждан на консульский учет, биометрической регистрации, разъяснениях по порядку участия в предстоящих парламентских выборах, в том числе по вопросам включения граждан в список избирателей, по избирательным участкам, образуемым за рубежом.

Сейчас определяется перечень городов и планирование графика работы мобильных групп, продемонстрировавших на предыдущих кампаниях свою эффективность.

Мобильные группы будут сформированы ЦИК КР и направлены в города за рубежом при поддержке ПРООН, МОМ, правительства Германии.

Главой ЦИК была также представлена на обсуждение информация о работе по совершенствованию избирательного законодательства страны с целью приведения его в соответствие с Конституцией, по итогам которой на общественное обсуждение внесены два варианта типов проведения выборов:

по пропорциональной системе с открытыми списками (избиратель получит возможность голосовать за партию, а также за конкретного кандидата из списка);

по смешанной системе (35 депутатов избираются по одномандатным округам и 55 депутатов — по пропорциональной системе).

Исходя из того, что в список избирателей включено около 3 миллионов 600 тысяч граждан, в случае одобрения Жогорку Кенешем варианта по смешанной системе при выборе 35 депутатов по одномандатным округам территория Кыргызстана будет поделена на 35 округов. Соответственно, число избирателей в каждом округе будет составлять приблизительно 103 тысячи граждан.

Председатель ЦИК добавила, что в случае, если к парламентским выборам осенью в список избирателей, проживающих за рубежом, будет включено более 100 тысяч граждан, это может послужить основанием для рассмотрения вопроса об отнесении граждан за рубежом к тому или иному округу или об образовании отдельного округа.

Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться 31 октября. На днях пакет поправок в избирательное законодательство поступит в парламент.