Кыргызстан планирует за два года усилить товарооборот с Турцией до $1 миллиарда

«Президенты Кыргызстана и Турции поставили конкретную задачу — довести товарооборот до $1 миллиарда», — сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, комментируя итоги официального визита Садыра Жапарова в Турцию.

По результатам анализа за прошлый год, несмотря на пандемию, товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил $507 миллионов.

Ожидается проведение десятого заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Турцией и Кыргызстаном.

«Кыргызскую сторону возглавит председатель кабмина Улукбек Марипов, а турецкую — вице-президент Фуат Октай. Там мы детально проработаем все поручения глав государств по их исполнению. Надеюсь, что это будет хорошим толчком для нашей экономики», — добавил Акылбек Жапаров.

В ближайшее время на рассмотрение Улукбека Марипова внесут предложение о создании корпуса взаимодействия между Кыргызстаном и Турцией.

«Такой опыт есть с Узбекистаном. Мы решили именно в таком направлении работать. Я теперь каждый месяц буду в онлайн-режиме встречаться и контролировать исполнение поручения глав государств. Думаю, нам необходим год-два, чтобы достигнуть товарооборота в $1 миллиард», — заключил Акылбек Жапаров.