Кыргызстан предложил Турции открыть заводы по переработке фасоли в Таласе

Между министерствами сельского хозяйства Кыргызстана и Турции подписано соглашение о карантине растений. Об этом сообщили в администрации президента.

По ее данным, документ позволяет сторонам максимально согласовать карантинные требования, ограничив ввоз болезней и объектов подкарантинного наблюдения.

Кыргызская сторона предложила открыть заводы по переработке фасоли в Таласской области, а также по глубокой переработке кукурузы и картофеля, развитию совместного сотрудничества в области семеноводства и племенного животноводства.

Предложено организовать совместное предприятие по привлечению инвестиций в область создания ресурсосберегающих технологий — системы капельного орошения, в которой Кыргызстан сильно нуждается.