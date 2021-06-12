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Власть

Кыргызстан предложил Турции открыть заводы по переработке фасоли в Таласе

Между министерствами сельского хозяйства Кыргызстана и Турции подписано соглашение о карантине растений. Об этом сообщили в администрации президента.

По ее данным, документ позволяет сторонам максимально согласовать карантинные требования, ограничив ввоз болезней и объектов подкарантинного наблюдения.

Кыргызская сторона предложила открыть заводы по переработке фасоли в Таласской области, а также по глубокой переработке кукурузы и картофеля, развитию совместного сотрудничества в области семеноводства и племенного животноводства.

Предложено организовать совместное предприятие по привлечению инвестиций в область создания ресурсосберегающих технологий — системы капельного орошения, в которой Кыргызстан сильно нуждается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197463/
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