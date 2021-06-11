Россия готова помочь Кыргызстану восстановить соцобъекты в Баткенской области

Первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев принял Полномочного и Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко.

По данным пресс-службы кабмина, особое внимание было уделено вопросам восстановления и развития приграничных сел, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, в том числе оказания содействия российской стороной в проведении строительных и восстановительных работ на социальных объектах.

Николай Удовиченко отметил, что Российская Федерация как стратегический партнер готова оказывать поддержку кыргызской стороне. «Перечень социальных объектов, которые необходимо построить в Баткенской области, направлен на рассмотрение соответствующим органам России. Надеюсь, что решение по данному вопросу будет положительным», — сказал он.

Стороны также обсудили поставки очередной партии и организацию производства российской вакцины «Спутник V» в республике. Однако пресс-служба не уточняет сроки поставок.