Дело «Кумтора». Адвокаты грозят подать в суд на Генпрокуратуру

Мера пресечения в отношении депутата парламента Торобая Зулпукарова обжалована в Бишкекском городском суде. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Асылбек Кочкоров.

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По его словам, следствие не предоставило каких-либо доказательств вины нардепа.

«Нашего подзащитного вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Его допросили по обстоятельствам голосования в 2012 году, он сказал, что никакого отношения к этому не имеет. После этого Торобаю Зулпукарову вручили уведомление о подозрении. В постановлении судьи Абдуразака Боромбаева указывается, что ему были предоставлены материалы, подтверждающие виновность Зулпукарова. Однако с ним не проводилось никаких очных ставок, материалов не предоставлялось. Кроме протокола допроса Зулпукарова, в деле ничего нет», — сказал Асылбек Кочкоров.

Адвокат Жыргалбек Бабаев отметил, что президент Садыр Жапаров как гарант Конституции должен отреагировать на незаконные действия силовиков.

«В данном случае нарушается Конституционный закон. Надеемся, что Генпрокуратура как орган, который должен следить за соблюдением законности, отменит все постановления, уведомление о подозрении в совершении преступления по своей инициативе и внесет протестное представление об отмене судебного акта. Мы вправе подать в суд на Генпрокуратуру, но пока не станем этого делать. Мы даем возможность надзорному органу устранить нарушения при задержании Торобая Зулпукарова», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.